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У Литві відкрилися вуличні кафе, перукарні і музеї

Понеділок, 27 квітня 2020, 10:57

З 27 квітня в Литві починає діяти новий етап пом'якшення карантину - при дотриманні чітких вимог відкриються вуличні кафе, салони краси і музеї. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Уряд Литви пом’якшив карантинні вимоги при дотриманні жорстких вимог безпеки. У вуличних кафе за одним столиком можуть сидіти не більше двох осіб, столики повинні стояти на відстані двох метрів.

Власники деяких кафе сумніваються, що їм варто відкривати заклади, оскільки це потребує чимало витрат. Щоб полегшити відновлення діяльності кафе, Вільнюський муніципалітет надав кафе можливість використовувати парки і сквери в центрі столиці.

Культурні, розважальні, спортивні установи також можуть відвідувати групи не більше двох осіб. Винятки стосуються членів однієї сім'ї. Перукарні і манікюрні салони відновлюють роботу - у них діє правило однієї людини на 10 квадратних метрів. Солярії, масажні кабінети, тату-салони поки не будуть відкриті. 

З понеділка також дозволено проводити іспити з водіння, займатися гольфом, тенісом, стрільбою на вулиці, відвідувати парки, зоопарки і  ботанічні сади просто неба. Усюди необхідно дотримуватись дистанції. 

Конференція єпископів повідомила, що з понеділка в храмах щодня, за винятком неділі, будуть проходити служби за участю вірян, храми кількість відвідувачів буде обмеженою.

З понеділка також відкриваються дитячі садки для дітей, чиї батьки повинні виходити на роботу.

Носіння масок у громадських місцях залишається обов’язковим, за винятком випадків, коли люди їдять і п’ють у закладах громадського харчування. 

Станом на 27 квітня в Литві підтверджено 1449 випадків коронавірусу, 41 людина померла.

Теми: Литвакарантинкоронавірус
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