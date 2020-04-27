В Литве открылись уличные кафе, парикмахерские и музеи

С 27 апреля в Литве начинает действовать новый этап смягчения карантина - при соблюдении четких требований откроются уличные кафе, салоны красоты и музеи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Правительство Литвы смягчило карантинные требования при соблюдении жестких требований безопасности. В уличных кафе за одним столиком могут сидеть не более двух человек, столики должны стоять на расстоянии двух метров.

Владельцы некоторых кафе сомневаются, что им следует открывать заведения, поскольку это требует немало затрат. Чтобы облегчить возобновление деятельности кафе, Вильнюсский муниципалитет разрешил им использовать парки и скверы в центре столицы.

Культурные, развлекательные, спортивные учреждения могут посещать группы не более двух человек. Исключения касаются членов одной семьи. Парикмахерские и маникюрные салоны восстанавливают работу - у них действует правило одного человека на 10 квадратных метров. Солярии, массажные кабинеты, тату-салоны пока не будут открыты.

С понедельника также разрешено проводить экзамены по вождению, заниматься гольфом, теннисом, стрельбой на улице, посещать парки, зоопарки и ботанические сады под открытым небом. Всюду необходимо соблюдать дистанцию.

Конференция епископов сообщила, что с понедельника в храмах ежедневно, за исключением воскресенья, будут проходить службы с участием верующих, количество посетителей будет ограничено.

С понедельника также открываются детские сады для детей, чьи родители должны выходить на работу.

Ношение масок в общественных местах остается обязательным, за исключением случаев, когда люди едят и пьют в заведениях общественного питания.

По состоянию на 27 апреля в Литве подтверждены 1449 случаев коронавируса, 41 человек умер.