У Сеулі кажуть, що Кім Чен Ин "живий і здоровий"

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Понеділок, 27 квітня 2020, 10:59

У Південній Кореї стверджують, що лідер КНДР Кім Чен Ин "живий і здоровий".

Джерело: головний радник з питань зовнішньої політики президента Південної Кореї Мун Чунг Ін ​​в коментарі CNN

Пряма мова: "Позиція нашої влади тверда. Кім Чен Ин живий і здоровий. Він перебуває в районі Вонсана (курортне місто -ред.) із 13 квітня. Поки жодних підозрілих переміщень не зафіксовано".

Що передувало: Питання благополуччя північнокорейською лідера постало після того, як він пропустив святкування 15 квітня дня народження свого діда  Кім Ір Сена. Його бачили за чотири дні до цього на засіданні політбюро, за даними північнокорейських державних ЗМІ.

CNN раніше повідомляв, що за даними розвідки Сполучених Штатів, Кім Чен Ин "у серйозній небезпеці після операції". Інший американський чиновник сказав CNN в понеділок, що побоювання з приводу здоров'я північнокорейського лідера заслуговують на довіру, але їх тяжкість важко оцінити.

Валентина Романенко, УП
Теми: КНДР


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