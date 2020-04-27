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В Сеуле говорят, что Ким Чен Ын "жив и здоров"

Понедельник, 27 апреля 2020, 10:59
В Сеуле говорят, что Ким Чен Ын жив и здоров

В Южной Корее утверждают, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров".

Источник: главный советник по внешней политике президента Южной Кореи Мун Чунг Ин в комментарии CNN

Прямая речь: "Позиция нашей власти тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсана (курортный город -ред.) с 13 апреля .Пока никаких подозрительных перемещений не зафиксировано".

Что предшествовало: Вопрос благополучия севернокорейского лидера возник после того, как он пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро, по данным северокорейских государственных СМИ.

CNN ранее сообщал, что по данным рзведки Соединенных Штатов, Ким Чен Ын "находится в серьезной опасности после операции". Другой американский чиновник сказал CNN в понедельник, что опасения по поводу здоровья севернокорейского лидер заслуживают доверия, но их тяжесть трудно оценить.

Валентина Романенко, УП

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Темы: КНДР
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