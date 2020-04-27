Росія обігнала Китай за кількістю хворих COVID-19

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Понеділок, 27 квітня 2020, 11:14

У Росії уже понад 87 тисяч осіб захворіли на коронавірус, що на 3 тисячі більше ніж у Китаї.

Джерело: оперативний штаб РФ по боротьбі з коронавірусом

Деталі: Станом на ранок 27 квітня в Росії зафіксували 6198 нових випадків інфекції.

З епідемії в РФ захворіли 87147 осіб. Таким чином, за офіційними показниками Росія обігнала Китай, де зареєстровано 83 912 випадків захворювання COVID-19.

Померли в Росії 794 людини хворі на COVID-19, одужали - 7346 осіб.

Російський штаб вказує, що з початку епідемії в Росії провели понад три мільйони тестів.

Відзначимо, що РФ включає в свою статистику анексований Крим. Окупантии повідомляють, що у Криму хворобу виявили у 69 осіб.

Знати більшеСкільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Росія Covid-2019 коронавірус Китай


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