Росія обігнала Китай за кількістю хворих COVID-19
Понеділок, 27 квітня 2020, 11:14
У Росії уже понад 87 тисяч осіб захворіли на коронавірус, що на 3 тисячі більше ніж у Китаї.
Джерело: оперативний штаб РФ по боротьбі з коронавірусом
Деталі: Станом на ранок 27 квітня в Росії зафіксували 6198 нових випадків інфекції.
З епідемії в РФ захворіли 87147 осіб. Таким чином, за офіційними показниками Росія обігнала Китай, де зареєстровано 83 912 випадків захворювання COVID-19.
Померли в Росії 794 людини хворі на COVID-19, одужали - 7346 осіб.
Російський штаб вказує, що з початку епідемії в Росії провели понад три мільйони тестів.
Відзначимо, що РФ включає в свою статистику анексований Крим. Окупантии повідомляють, що у Криму хворобу виявили у 69 осіб.
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Українська правда