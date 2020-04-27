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Россия обогнала Китай по количеству больных COVID-19

Понедельник, 27 апреля 2020, 11:14
Россия обогнала Китай по количеству больных COVID-19

В России уже более 87 тысяч человек заболели коронавирусом, что на 3 тысячи больше чем в Китае.

Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом

Детали: По состоянию на утро 27 апреля в России зафиксировали 6198 новых случаев инфекции.

С начала эпидемии в РФ заболели 87147 человек. Таким образом, по официальным показателям, Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания COVID-19.

Умерли в России 794 человека больные COVID-19, выздоровели - 7346 человек.

Российский штаб указывает, что с начала эпидемии в России провели более трех миллионов тестов.

Отметим, что РФ включает в свою статистику аннексированный Крым. Окупантиы сообщили, что в Крыму болезнь обнаружили у 69 человек.

Знать большеСколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: РосcияCovid-2019коронавирусКитай
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