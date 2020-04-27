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Вдень почне теплішати, переважно буде сухо – прогноз

Понеділок, 27 квітня 2020, 11:50
Вдень почне теплішати, переважно буде сухо – прогноз

Найближчої доби в Україні очікується підвищення денної температури, але на грунті все ще очікуються нічні заморозки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У вівторок у всіх регіонах країни - без опадів. Суху погоду в Україні буде визначати гребінь західного антициклону, з центральної Європи до нас почне надходити більш тепла повітряна маса, тому денна температура підвищиться.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в північних і північно-східних областях на поверхні грунту заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла, в західних і Одеській областях до 22°.

У Києві 28 квітня - без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°; вдень 16-18° тепла.

У середу майже по всій Україні без опадів, лише вдень у західних областях невеликі, на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°, на сході та півдні країни 15-20°.

У Києві 29 квітня - без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 20-22°.

Теми: погода
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