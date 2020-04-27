Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Днем начнет теплеть, преимущественно без осадков – прогноз

Понедельник, 27 апреля 2020, 11:50
Днем начнет теплеть, преимущественно без осадков – прогноз

В ближайшие сутки в Украине ожидается повышение дневной температуры, но на почве все еще ожидаются ночные заморозки.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Во вторник во всех регионах страны – без осадков. Сухую погоду в Украине будет определять гребень западного антициклона, из центральной Европы к нам начнет поступать более теплая воздушная масса, поэтому дневная температура повысится.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, в западных и Одесской областях до 22°.

В Киеве 28 апреля - без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 16-18° тепла.

В среду почти по всей Украине без осадков, лишь днем в западных областях небольшие, на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, на востоке и юге страны 15-20°.

В Киеве 29 апреля - без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
Все новости...
Реклама: