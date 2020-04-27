Днем начнет теплеть, преимущественно без осадков – прогноз

В ближайшие сутки в Украине ожидается повышение дневной температуры, но на почве все еще ожидаются ночные заморозки.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Во вторник во всех регионах страны – без осадков. Сухую погоду в Украине будет определять гребень западного антициклона, из центральной Европы к нам начнет поступать более теплая воздушная масса, поэтому дневная температура повысится.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, в западных и Одесской областях до 22°.

В Киеве 28 апреля - без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 16-18° тепла.

В среду почти по всей Украине без осадков, лишь днем в западных областях небольшие, на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, на востоке и юге страны 15-20°.

В Киеве 29 апреля - без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22°.