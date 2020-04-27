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Літак "МАУ" забрав майже 3 сотні українців з Маямі

Понеділок, 27 квітня 2020, 12:02
Літак МАУ забрав майже 3 сотні українців з Маямі

У понеділок, 27 квітня, спеціальний комерційний літак "МАУ" забрав 259 українців із Маямі до Києва, з них 119 – діти. 

Джерело: посольство України в США

Дослівно: "Цим спецрейсом з Маямі додому також повертається 119 учнів з України, які перебували в США за американською освітньою програмою FLEX.

 

Наразі за сприяння посольства до України вже вдалось повернути близько 1200 людей, які перебували в США, зокрема, було здійснено два комерційні спецрейси з Нью-Йорка та один безкоштовний евакуаційний рейс з Вашингтона".

Деталі: Відзначається, що це уже 4-й комерційний спецрейс, організований за сприяння посольства України в США.

 

За прикладом цього рейсу організують низку інших спецрейсів, які здійснять під час карантину наприкінці квітня і у травні.

 
 

Українська правда

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Теми: СШАкоронавірусCovid-2019
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