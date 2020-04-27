Самолет "МАУ" забрал почти 3 сотни украинцев с Майами

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Понедельник, 27 апреля 2020, 12:02

В понедельник, 27 апреля, специальный коммерческий самолет "МАУ" забрал 259 украинцев из Майами в Киев, из них 119 – дети.

Источник: посольство Украины в США

Дословно: "Этим спецрейсом из Майами домой также возвращается 119 учеников из Украины, находившихся в США по американской образовательной программе FLEX.

 

Сейчас при содействии посольства в Украину уже удалось вернуть около 1200 человек, которые находились в США, в частности, было осуществлено два коммерческих спецрейса из Нью-Йорка и один бесплатный эвакуационный рейс из Вашингтона".

Детали: Отмечается, что это уже 4-й коммерческий спецрейс, организованный при содействии посольства Украины в США.

 

По примеру этого рейса организуют ряд других спецрейсов, которые осуществят во время карантина в конце апреля и в мае.

 
 

Украинская правда
Темы: США коронавирус Covid-2019


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