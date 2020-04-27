В Україні з'явився "кабінет громадянина"

На порталі "Дія" запустили електронний кабінет громадянина України, де міститься інформація з різних державних реєстрів – електронні документи громадян, дані про їхню нерухомість, землю, бізнес, авто.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Більше 200 реєстрів збирають дані про українців. Мені здається, що ми лідери, як мінімум, в Європі, з точки зору кількості державних баз даних.

Раніше кожне міністерство плодило новий реєстр як інструмент заробляти гроші. І чим більший у них безлад, тим довше і більше можна заробляти. А вартість підтримки? Ви собі не уявляєте, сотні мільйонів. При цьому технічний стан реєстрів жахливий.

Ми працюємо над наведенням ладу: провели аудит, розробили концепцію єдиного реєстру народонаселення, покращуємо якість даних, здійснили тестову верифікацію даних. Цей напрямок заслуговує окремого серіалу.

Але ми точно обрали шлях зменшення кількості реєстрів, їх "укрупнення" та підвищення рівня безпеки. І дуже важливо, щоб кожен громадянин знав, якими даними володіє про нього держава, хто з чиновників переглядав особисті дані та навіщо.

На порталі "Дія" вже запустили кабінет громадянина, де можна подивитися, яка в тебе нерухомість, електронні документи, авто, земля, бізнес. Список даних буде розширюватися. Це початок.

Якщо, наприклад, ви володієте квартирою, але дані про неї не відображені в кабінеті, це означає, що її немає в електронному реєстрі. А право власності є тільки в паперовому вигляді, в архіві. Відсутність даних в реєстрі – це ризики рейдерства та взагалі втрати прав власності, якщо щось станеться з тим самим архівом.

Тому реєструйтесь на порталі, використовуючи електронний підпис або BankID, та дізнавайтесь якість даних, якими володіє про вас держава".

Деталі: За декілька тижнів цю можливість використали так: щодо ЄДР (реєстру бізнесу) було 89 896 запитів – із них успішні з даними 76 032; до реєстру нерухомого майна 285 070 запитів – 276 373 успішні; до земельного кадастру 25 516 запитів – 12 256 успішні; до реєстру посвідчень водія 53 432 запитів – 39 886 успішні; до реєстру свідоцтв про реєстрацію техзавдань 113 509 запитів – 20 076 успішні.