В Украине появился "кабинет гражданина"

На портале "Дія" запустили электронный кабинет гражданина Украины, в котором содержится информация из разных государственных реестров – электронные документы граждан, данные об их недвижимости, земле, бизнесе, авто.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Более 200 реестров собирают данные о украинцах. Мне кажется, что мы лидеры, как минимум, в Европе, с точки зрения количества государственных баз данных.

Ранее каждое министерство плодило новый реестр как инструмент зарабатывать деньги. И чем больше в них беспорядок, тем дольше и больше можно зарабатывать. А стоимость поддержки? Вы себе не представляете, сотни миллионов. При этом техническое состояние реестров ужасное.

Мы работаем над наведением порядка: провели аудит, разработали концепцию единого реестра народонаселения, улучшаем качество данных, осуществили тестовую верификацию данных. Это направление заслуживает отдельного сериала.

Но мы точно выбрали путь уменьшения количества реестров, их "укрупнение" и повышение уровня безопасности. И очень важно, чтобы каждый гражданин знал, какими данными располагает о нем государство, кто из чиновников просматривал личные данные и зачем.

На портале "Дія" уже запустили кабинет гражданина, где можно посмотреть, какая у тебя недвижимость, электронные документы, авто, земля, бизнес. Список данных будет расширяться. Это начало.

Если, например, вы владеете квартирой, но данные о ней не отражены в кабинете, это означает, что ее нет в электронном реестре. А право собственности есть только в бумажном виде, в архиве. Отсутствие данных в реестре – это риски рейдерства и вообще потери прав собственности, если что-то произойдет с тем же архивом.

Поэтому регистрируйтесь на портале, используя электронную подпись или BankID, и узнавайте качество данных, которыми располагает о вас государство".

Детали: За несколько недель эту возможность использовали так: по ЕГР (реестр бизнеса) было 89 896 запросов – из них успешные данным 76 032; в реестр недвижимого имущества 285 070 запросов – 276 373 успешны; в земельный кадастр 25516 запросов – 12256 успешны; в реестр удостоверений водителя 53 432 запросов – 39 886 успешны; в реестр свидетельств о регистрации техзадач 113 509 запросов – 20 076 успешны.