Коронавірус підхопили ще 20 семінаристів Києво-Печерської Лаври

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Понеділок, 27 квітня 2020, 12:18

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за минулу добу в столиці коронавірус підтвердили у 32 осіб, 20 з них – семінаристи Києво-Печерської Лаври, всього у Києві захворіли 1220 людей.

Джерело: брифінг міського голови 27 квітня

Пряма мова: "Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилося ще на 32 людини. Двоє з них - медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, летальний. Всього в столиці від коронавірусу померли 23 людини. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні – 1220".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 11 жінок віком від 25 до 68 років та 21 чоловік від 18 до 71 років.

Із чоловіків, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус – 20 семінаристів з Києво-Печерської Лаври.

 

За минулу добу одного пацієнта госпіталізували до Олександрівської лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Українська правда
Теми: коронавірус Київ Віталій Кличко релігія Covid-2019


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