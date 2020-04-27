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Коронавирус подхватили еще 20 семинаристов Киево-Печерской лавры

Понедельник, 27 апреля 2020, 12:18
Коронавирус подхватили еще 20 семинаристов Киево-Печерской лавры

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки в столице коронавирус подтвердили у 32 человек, 20 из них - семинаристы Киево-Печерской лавры, всего в Киеве заболели 1220 человек.

Источник: брифинг городского головы 27 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 32 человека. Двое из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня - 1220".

Детали: Среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчин от 18 до 71 лет.

Из мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры.

 

За минувшие сутки одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевВиталий КличкорелигияCovid-2019
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