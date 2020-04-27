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В Іспанії від коронавірусу вилікувались понад 100 тисяч людей

Понеділок, 27 квітня 2020, 12:55

Щоденна кількість загиблих від коронавірусу зросла в Іспанії, водночас в країні зареєстровано понад 100 тисяч людей, які вилікувались. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais, такими є дані тамтешнього Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу в Іспанії зареєстровано 331 новий смертельний випадок - більше, ніж напередодні. Нагадаємо, в неділю Іспанія зафіксувала найменше за понад місяць смертей від коронавірусу - 288.

Від початку епідемії в країні загалом померла 23 521 людина. Майже  210 тисяч осіб отримали підтверджений результат інфікування

100 875 одужали з початку коронавірусної кризи.

На дані понеділка зазвичай впливає так званий ефект вихідного дня, у зв’язку з якими не всі дані можуть бути повідомлені з місцевих адміністрацій. 

З наступної суботи Іспанія планує дозволити громадянам виходити на прогулянку і займатися спортом на вулиці. 

Іспанський уряд також пом’якшив карантин для дітей, дозволивши дітям у віці до 14 років виходити з дому з 26 квітня.

Теми: ІспаніякоронавірусCovid-2019
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