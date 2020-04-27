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В Испании от коронавируса вылечились более 100 тысяч человек

Понедельник, 27 апреля 2020, 12:55

Ежедневное количество погибших от коронавируса возросло в Испании, в то же время в стране зарегистрировано более 100 тысяч человек, которые вылечились.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, таковы данные тамошнего Минздрава.

За последние сутки в Испании зарегистрировано 331 новый смертельный случай - больше, чем накануне. Напомним, в воскресенье Испания зафиксировала самое низкое число смертей от коронавируса за более чем месяц - 288.

С начала эпидемии в стране в целом умер 23 521 человек. Почти 210 000 получили подтвержденный результат инфицирования.

100 875 выздоровели с начала коронавирусного кризиса.

На данные понедельника обычно влияет так называемый эффект выходного дня, в связи с которыми не все данные могут быть сообщены из местных администраций.

Со следующей субботы Испания планирует разрешить гражданам выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

Испанское правительство также смягчило карантин для детей, позволив детям в возрасте до 14 лет выходить из дома с 26 апреля.

Темы: ИспаниякоронавирусCovid-2019
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