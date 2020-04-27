В Испании от коронавируса вылечились более 100 тысяч человек

269 просмотров
Понедельник, 27 апреля 2020, 12:55

Ежедневное количество погибших от коронавируса возросло в Испании, в то же время в стране зарегистрировано более 100 тысяч человек, которые вылечились.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, таковы данные тамошнего Минздрава.

За последние сутки в Испании зарегистрировано 331 новый смертельный случай - больше, чем накануне. Напомним, в воскресенье Испания зафиксировала самое низкое число смертей от коронавируса за более чем месяц - 288.

С начала эпидемии в стране в целом умер 23 521 человек. Почти 210 000 получили подтвержденный результат инфицирования.

100 875 выздоровели с начала коронавирусного кризиса.

На данные понедельника обычно влияет так называемый эффект выходного дня, в связи с которыми не все данные могут быть сообщены из местных администраций.

Со следующей субботы Испания планирует разрешить гражданам выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

Испанское правительство также смягчило карантин для детей, позволив детям в возрасте до 14 лет выходить из дома с 26 апреля.

Темы: Испания коронавирус Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Испании самое низкое число смертей от коронавируса за более чем месяц 26 апреля 2020, 13:33
Общее количество смертей от коронавируса превысило 200 тысяч 25 апреля 2020, 21:15
Эпидемия в Испании: выздоровевших опять больше, чем заболевших 25 апреля 2020, 13:52
Все новости
Главные новости
Кличко уволил своего заместителя из-за инцидента с полицией
Верховный суд отложил рассмотрение дела Суркисов по Приватбанку из-за давления на судей
Заместителю Кличко, который напал на патрульного, грозит до 5 лет – полиция
27 апреля. No time to die: В мире 3 миллиона заражений, в России растут темпы заболеваемости, в Украине протесты аграриев
Все новости
Фото

18 пар глаз, от которых невозможно оторвать взгляд

исследование

Окурки вредны не меньше сигареты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів