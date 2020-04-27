ПАРЄ проведе перше онлайн-засідання та готується скасувати літню сесію в Страсбурзі

218 переглядів
Понеділок, 27 квітня 2020, 14:08

Парламентська асамблея Ради Європи 30 квітня проведе перші онлайн-засідання та готується до скасування своєї літньої сесії у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Проведення засідань "Європейській правді" підтвердили у пресслужбі Асамблеї.

Згідно з планами, в четвер 30 квітня о 10 годині ранку відбудеться віртуальне засідання Бюро Асамблеї. О третій годині дня пройде засідання постійного комітету, також віртуальне.

Починаючи з 6 березня усі засідання комітетів ПАРЄ були скасовані, а ці позачергові засідання Бюро та посткому стануть першими, що будуть проведені від початку епідемії, хоч і у відеорежимі.

Постійний комітет - орган, який має право юридично ухвалювати рішення замість Асамблеї. Наразі не ясно, які питання він розглядатиме. 

Водночас усі травневі засідання Бюро та постійного комітету перенесені на середину вересня. Це означає, що з великою імовірністю літня сесія ПАРЄ не відбудеться. 

Нагадаємо, весняна пленарна сесія ПАРЄ, яка була запланована на 20-24 квітня, також була скасована через спалах коронавірусу.

Як повідомлялось, конференцію з питань реформ в Україні, заплановану на липень, перенесуть через епідемію.

Теми: ПАРЄ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У ПАРЄ заявили, що новий обмін на Донбасі "відкриває вікно можливостей" 17 квітня 2020, 20:15
У ПАРЄ побоюються, що боротьба із пандемією може порушувати права людини 2 квітня 2020, 02:19
Весняну сесію ПАРЄ скасували через коронавірус 17 березня 2020, 16:09
Усі новини
Головні новини
Японія заборонить в'їзд українцям і громадянам ще 13 країн
У Шмигаля кажуть, що відкриють частину продуктових ринків
"Ти на кого руку підняв?": з'явилося відео конфлікту заступника Кличка з патрулем
На прохання Зеленського до кінця тижня можуть почати відкривати продуктові ринки
Усі новини
Фотопроект

Момент, коли стаєш матір'ю: 15 неймовірних фото пологів

дослідження

Паніка, як у людей: чому рослини бояться дощу