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ПАСЕ проведет первое онлайн-заседание и готовится отменить летнюю сессию в Страсбурге

Понедельник, 27 апреля 2020, 14:08

Парламентская ассамблея Совета Европы 30 апреля проведет первое онлайн-заседание и готовится к отмене своей летней сессии в связи с пандемией коронавируса.

Проведение заседаний "Европейской правде" подтвердили в пресс-службе Ассамблеи.

Согласно планам, в четверг, 30 апреля в 10:00 состоится виртуальное заседание Бюро Ассамблеи. В три часа дня пройдет заседание постоянного комитета, также виртуальное.

Начиная с 6 марта все заседания комитетов ПАСЕ были отменены, а эти внеочередные заседания Бюро и посткома станут первыми, которые будут проведены с начала эпидемии, хотя и в видеорежиме.

Постоянный комитет - орган, который имеет право юридически принимать решения вместо Ассамблеи. Пока не ясно, какие вопросы он будет рассматривать.

В то же время все майские заседания Бюро и постоянного комитета перенесены на середину сентября. Это означает, что с большой вероятностью летняя сессия ПАСЕ не произойдет.

Напомним, весенняя пленарная сессия ПАСЕ, которая была запланирована на 20-24 апреля, также была отменена из-за вспышки коронавируса.

Как сообщалось, конференцию по вопросам реформ в Украине, запланированную на июль, перенесут из-за эпидемии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПАСЕ
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