Дощ у Києві побив усі рекорди за минулі роки

26 квітня у столиці випало 26 мм опадів, що є найбільшим показником для цього дня за всю історію відповідних спостережень із 1891 року.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook

Дослівно: "Ніч на неділю у столиці виявилась рекордно дощовою. За даними спостережень…26 квітня в Києві вперше з 1891 року випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше ніж це було у 1987 році".

Деталі: Водночас повідомляється, що у більшості інших регіонів Київщини опадів випало значно менше, зокрема в Чорнобилі лише 0,1 мм.