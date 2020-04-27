Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

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Понедельник, 27 апреля 2020, 15:05

26 апреля в столице выпало 26 мм осадков, что является наибольшим показателем для этого дня за всю историю соответствующих наблюдений с 1891 года.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook

Дословно: "Ночь на воскресенье в столице оказалась рекордно дождевой. По данным наблюдений... 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше чем это было в 1987 году".

Детали: В то же время сообщается, что в большинстве других регионов Киевщины осадков выпало значительно меньше, в частности в Чернобыле только 0,1 мм.

Украинская правда
Темы: погода


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