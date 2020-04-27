Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы
Понедельник, 27 апреля 2020, 15:05
26 апреля в столице выпало 26 мм осадков, что является наибольшим показателем для этого дня за всю историю соответствующих наблюдений с 1891 года.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook
Дословно: "Ночь на воскресенье в столице оказалась рекордно дождевой. По данным наблюдений... 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше чем это было в 1987 году".
Детали: В то же время сообщается, что в большинстве других регионов Киевщины осадков выпало значительно меньше, в частности в Чернобыле только 0,1 мм.
Украинская правда