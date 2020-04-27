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У Швейцарії відкрилися перукарні, стоматології і садові центри

Понеділок, 27 квітня 2020, 15:51

Швейцарський уряд розпочав поступово скасовувати карантинні заходи, які були запроваджені через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Swiss Info.

На першому етапі, який розпочався 27 квітня, дозволено відновити роботу перукарням, фізіотерапевтам, амбулаторіям, медичним та стоматологічним кабінетам, квітникарям, майстерням та садовим центрам. 

Заходи, які наразі обмежують ритуальні послуги найближчими родичами, також будуть скасовані під час цієї фази.

Однак план дозволити супермаркетам продавати товари не першої необхідності був відкладений до 11 травня після бурхливих протестів малого бізнесу. Супермаркети та аптеки залишалися відкритими протягом усієї кризи.

29 квітня уряд ухвалить рішення про продовження другого етапу, який розпочнеться 11 травня. Початкові школи знову відкриються разом із усіма магазинами та ринками. Не виключено, що ресторанам також дозволять відкриватися.

Третя фаза розпочнеться 8 червня, і відбудеться відкриття середніх та професійно-технічних шкіл, а також університетів та інших вищих навчальних закладів. Подальші рішення щодо цієї фази, включаючи можливе скасування заборон на роботу низки закладів, таких як музеї та бібліотеки, будуть прийняті наприкінці травня.

Уряд вирішить на майбутньому засіданні Федеральної ради, коли дозволити знову проводити масштабні події.

Нагадаємо, у Німеччині погодили план поступового виходу з режиму карантину, більшість обмежень діятиме до 3 травня.

Читайте також: "Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину"

Теми: Швейцаріякарантинкоронавірус
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