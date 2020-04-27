В Швейцарии открылись парикмахерские, стоматологии и садовые центры

Швейцарское правительство начало постепенно отменять карантинные мероприятия, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

На первом этапе, который начался 27 апреля, разрешено возобновить работу парикмахерским, физиотерапевтам, амбулаториям, медицинским и стоматологическим кабинетам, цветоводам, мастерским и садовым центрам.

Меры, которые сейчас ограничивают ритуальные услуги ближайшими родственниками, также будут отменены во время этой фазы.

Однако план позволить супермаркетам продавать товары не первой необходимости был отложен до 11 мая после бурных протестов малого бизнеса. Супермаркеты и аптеки оставались открытыми в течение всего кризиса.

29 апреля правительство примет решение о продлении второго этапа, который начнется 11 мая. Начальные школы снова откроются вместе со всеми магазинами и рынками. Не исключено, что ресторанам также позволят открываться.

Третья фаза начнется 8 июня и состоится открытие средних и профессионально-технических школ, а также университетов и других высших учебных заведений. Дальнейшие решения по этой фазы, включая возможную отмену запретов на работу ряда учреждений, таких как музеи и библиотеки, будут приняты в конце мая.

Правительство решит на предстоящем заседании Федерального совета, когда позволить снова проводить масштабные события.

Напомним, в Германии согласовали план постепенного выхода из режима карантина, большинство ограничений будет действовать до 3 мая.

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