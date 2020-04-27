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Макрон збирається після карантину відвідати Україну – ОП

Понеділок, 27 квітня 2020, 15:58
Макрон збирається після карантину відвідати Україну – ОП

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв після пандемії коронавірусу приїхати з офіційним візитом до України.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Свій намір Макрон підтвердив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Пряма мова Зеленського: "Знаю, що ви хотіли відвідати Україну. Буду радий вітати вас, щойно закінчиться пандемія коронавірусу і щойно цей візит стане можливим".

Повідомляється, що у відповідь Макрон підтвердив свій намір відвідати Україну.

Також сторони відзначили обопільний інтерес до відновлення динаміки двосторонньої співпраці після нормалізації епідемічної ситуації.

Нагадаємо:

  • Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантину для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.
  • Коронавірусом у Франції заразилися менше 6% жителів країни і цього рівня недостатньо, щоб уникнути другої епідемічної хвилі, якщо після 11 травня скасують всі карантинні заходи.

Українська правда
Теми: ФранціяУкраїнаЗеленський
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