Макрон збирається після карантину відвідати Україну – ОП
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв після пандемії коронавірусу приїхати з офіційним візитом до України.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Свій намір Макрон підтвердив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Пряма мова Зеленського: "Знаю, що ви хотіли відвідати Україну. Буду радий вітати вас, щойно закінчиться пандемія коронавірусу і щойно цей візит стане можливим".
Повідомляється, що у відповідь Макрон підтвердив свій намір відвідати Україну.
Також сторони відзначили обопільний інтерес до відновлення динаміки двосторонньої співпраці після нормалізації епідемічної ситуації.
Нагадаємо:
- Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантину для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.
- Коронавірусом у Франції заразилися менше 6% жителів країни і цього рівня недостатньо, щоб уникнути другої епідемічної хвилі, якщо після 11 травня скасують всі карантинні заходи.