Макрон собирается после карантина посетить Украину – ОП
Понедельник, 27 апреля 2020, 15:58
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал после пандемии коронавируса приехать с официальным визитом в Украину.
Источник: Офис президента
Детали: Свое намерение Макрон подтвердил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Прямая речь Зеленского: "Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и этот визит станет возможным".
Сообщается, что в ответ Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.
Также стороны отметили обоюдный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.
Напомним:
- Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантина для противодействия распространению коронавируса до 11 мая.
- Коронавирусом во Франции заразились менее 6% жителей страны, и этого уровня недостаточно, чтобы избежать второй эпидемической волны, если после 11 мая отменят все карантинные меры.
Украинская правда