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Макрон собирается после карантина посетить Украину – ОП

Понедельник, 27 апреля 2020, 15:58
Макрон собирается после карантина посетить Украину – ОП

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал после пандемии коронавируса приехать с официальным визитом в Украину.

Источник: Офис президента

Детали: Свое намерение Макрон подтвердил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Прямая речь Зеленского: "Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и этот визит станет возможным".

Сообщается, что в ответ Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.

Также стороны отметили обоюдный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.

Напомним:

  • Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантина для противодействия распространению коронавируса до 11 мая.
  • Коронавирусом во Франции заразились менее 6% жителей страны, и этого уровня недостаточно, чтобы избежать второй эпидемической волны, если после 11 мая отменят все карантинные меры.

Украинская правда
Темы: ФранцияУкраинаЗеленский
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