Макрон собирается после карантина посетить Украину – ОП

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал после пандемии коронавируса приехать с официальным визитом в Украину.

Источник: Офис президента

Детали: Свое намерение Макрон подтвердил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Прямая речь Зеленского: "Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и этот визит станет возможным".

Сообщается, что в ответ Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.

Также стороны отметили обоюдный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.

Напомним: