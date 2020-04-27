Макрон собирается после карантина посетить Украину – ОП
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Понедельник, 27 апреля 2020, 15:58
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал после пандемии коронавируса приехать с официальным визитом в Украину.
Источник: Офис президента
Детали: Свое намерение Макрон подтвердил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Прямая речь Зеленского: "Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и этот визит станет возможным".
Сообщается, что в ответ Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.
Также стороны отметили обоюдный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.
Украинская правда
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