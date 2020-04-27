Станцію медичної допомоги в Мукачеві закрили через спалах коронавірусу

У 16 працівників станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги в Мукачеві діагностували COVID-19.

Джерело: Мукачівська міська рада у Facebook

Дослівно: "Із 25 працівників які вже пройшли тестування методом ПЛР, у 16 діагноз підтвердився. Також COVID-19 виявлено у трьох контактних осіб… Працівників швидкої відправлено на самоізоляцію, усі вони пройдуть в найближчі ПЛР-тестування.

Всіх працівників буде протестовано методом плр, і до роботи будуть допускатися лише здорові працівники".

Деталі: Поки не будуть відомі результати досліджень, станцію швидкої медичної допомоги тимчасово зачинили.

Згідно із даними на 27 квітня, в Закарпатській області виявлено 375 випадків захворювання на COVID-19. Вранці у Мукачеві повідомили, що кількість лабораторно підтверджених випадків на COVID-19 у місті складає 52, з яких активних випадків на – 29.