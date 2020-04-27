Станция медицинской помощи в Мукачево закрыли из-за вспышки коронавируса

В 16 работников станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи в Мукачево диагностировали COVID-19.

Источник: Мукачевский городской совет в Facebook

Дословно: "Из 25 работников, которые уже прошли тестирование методом ПЦР, у 16 диагноз подтвердился. Также COVID-19 обнаружен у трех контактных лиц... Работников скорой отправлено на самоизоляцию, все они пройдут в ближайшие ПЦР-тестирования.

Всех работников будет протестировано методом ПЦР, и к работе будут допускаться только здоровые работники".

Детали: Пока не будут известны результаты исследований, станцию ​​скорой медицинской помощи временно закрыли.

Согласно данным на 27 апреля, в Закарпатской области выявлено 375 случаев заболевания COVID-19. Утром в Мукачево сообщили, что количество лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19 в городе составляет 52, из которых активных случаев на - 29.