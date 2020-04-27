У Фінляндії можуть відмовитися від українських робітників через суперечливі заяви Києва

У Фінляндії можуть відмовитися від українських сезонних робітників після суперечливих заяв з Києва про те, що Україна прагне "зберегти заробітчан" і "докладе для цього максимум зусиль".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"Я сподіваюся, що виробники швидко відреагують на цей меседж. Ми не зможемо більше залучати людей з України, принаймні найближчим часом. Нам потрібні швидкі рішення, тому що скоро розпочнеться весняний збір врожаю", - сказала постійний секретар міністерства сільського господарства Яана Хусу-Калліо у коментарі Maaseudun Tulevaisuus.

Як пише видання, у фінських фермерів можуть виникнути труднощі зі збором врожаю, якщо Україна не дозволить заробітчанам вирушити на сезонні роботи.

Фінляндія погодила прибуття для сезонних робіт 1500 українських сезонних працівників у цьому році. Наразі до країни прибули лише близько 200 з них, і є побоювання, що решті не дозволять приїхати.

Maaseudun Tulevaisuus написало про те, що Україна начебто вже заборонила своїм громадянам їхати на сезонні заробітки за кордон.

Насправді формального рішення про таку заборону немає, але публікації інших ЗМІ дозволяють припускати, що заборона діє іншим чином – через дозволи на чартерні рейси.

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск у коментарі естонському виданню ERR розповів, що Фінляндія цієї весни планувала привезти з України близько 14 000 заробітчан, але зараз український уряд призупинив чартерні рейси.

"Були тривалі перемовини, і в підсумку Фінляндії вдалося переконати Україну. Але після доставки перших 200 людей у Гельсінкі уряд України призупинив подальші чартерні рейси і сезонних працівників більше не випускають за кордон", - розповів Каймо Кууск.

Водночас вранці 27 квітня пресслужба авіакомпанії "МАУ" повідомляла, що найближчим часом з Борисполя буде виконано ще кілька рейсів до Фінляндії із громадянами України, які мають право на офіційне працевлаштування в цій країні.

Нагадаємо, минулого тижня в інтерв’ю РБК-Україна прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що заробітчани є кваліфікованою, навченою в Європі робочою силою і могли б бути корисними для розвитку економіки в Україні, тому їх "треба зберегти".

"Дійсно, вже відомо про два випадки в Європі, коли роботодавці, а саме – аграрії, організовували чартери, щоб перевозити робочу силу з інших країн. Але в нас фактично закритий кордон. Ми хочемо спробувати залишити людей в Україні, і докладемо для цього максимум зусиль. В Україні також повно роботи", - заявив тоді Денис Шмигаль.