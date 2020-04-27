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Через спалах коронавірусу закриють лікарню на Харківщині: заразилися 11 медиків

Понеділок, 27 квітня 2020, 17:50
Ілюстративне фото

Зміївську районну лікарню на Харківщині, де у 11 медиків підтвердили коронавірусну хворобу, планують закрити.

Джерело: голова Харківської ОДА Олексій Кучер в ефірі "UA: Харкiв"

Пряма мова: "Ми взагалі будемо приймати рішення про закриття цієї лікарні, тому що в двох відділеннях вже, ви знаєте, знайшло своє підтвердження розповсюдження коронавірусу. Станом на вчора це було 14 і 11 випадків — 25 осіб було інфіковано.

Деталі: За інформацією Кучера, нині у Зміївській лікарні інфіковано 11 медиків. Попередньо, стрімке зростання показника серед медпрацівників міг спричинити неналежний захист лікарів під час лікування хворої на COVID-19 дитини (діагноз встановили, коли дитина вже одужала і була виписана -ред.), яку утримували у загальній палаті . Зі слів Кучера, для проведення ПЛР-тесту відібрані біоматеріали більше 50 контактних осіб.

Голова ОДА також додав, що після закриття Зміївської районної лікарні пацієнтів, які знаходилися там на лікування, переведуть у сусідню лікарню у тому ж районі. Чи перейдуть туди також лікарі, має визначити Департамент охорони здоров'я ХОДА.

На 9 ранку 27 квітня у Зміївському районі Харківщини виявлено 27 випадків інфікування коронавірусом.

Теми: коронавірусХарківська область
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