Из-за вспышки коронавируса закроют больницу на Харьковщине: заразились 11 медиков

Змиевскую районную больницу в Харьковской области, где у 11 медиков подтвердили коронавирусную болезнь, планируют закрыть.

Источник: председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в эфире "UA: Харьков"

Прямая речь: "Мы вообще будем принимать решение о закрытии этой больницы, потому что в двух отделениях уже, вы знаете, нашло свое подтверждение распространение коронавируса. По состоянию на вчера это было 14 и 11 случаев - 25 человек были инфицированы.

Детали: По информации Кучера, сейчас в Змиевской больницы инфицировано 11 медиков. Предварительно, стремительный рост показателя среди медработников могла повлечь ненадлежащая защита врачей при лечении больного COVID-19 ребенка (диагноз установили, когда ребенок уже выздоровел и был выписан -ред.), который содержался в общей палате. По словам Кучера, для проведения ПЦР-теста отобраны биоматериалы более 50 контактных лиц.

Председатель ОГА также добавил, что после закрытия Змиевской районной больницы пациентов, находившихся там на лечении, переведут в соседнюю больницу в том же районе. Перейдут ли туда также врачи, должен определить Департамент здравоохранения ХОГА.

На 9 утра 27 апреля в Змиевском районе Харьковской области выявлено 27 случаев инфицирования коронавирусом.