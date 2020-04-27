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У МОЗ назвали ймовірні причини масового зараження медиків на COVID-19

Понеділок, 27 квітня 2020, 17:50
У МОЗ назвали ймовірні причини масового зараження медиків на COVID-19

Однією із ймовірних причин масового зараження українських медиків називають неправильне користування засобами індивідуального захисту.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Станом на 27 квітня в Україні COVID-19 підтверджено у 1749 медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні – працівник медзакладу.

Серед причин, що зумовлюють поширення захворювання серед медпрацівників, можуть бути:

  • відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
  • неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації;
  • недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ.

У МОЗ наголошують –  якщо заклади не мають чіткого плану консультування населення ("маршрутів" пацієнта), надання екстреної медичної допомоги, транспортування, госпіталізації і догляду за пацієнтами з підозрою чи підтвердженим COVID-19, необхідність у ЗІЗ значно зростає, а ефективність їх використання знижується.

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Передісторія: Станом на 27 квітня загалом в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.

Українська правда
Теми: МОЗмедицинакоронавірусепідемія
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