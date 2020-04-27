В Минздраве назвали возможные причины массового заражения медиков на COVID-19

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Понедельник, 27 апреля 2020, 17:50

Одной из вероятных причин массового заражения украинских медиков называют неправильное пользование средствами индивидуальной защиты.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: По состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтвержден в 1749 медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - работник медучреждения.

Среди причин, обусловливающих распространение заболевания среди медработников, могут быть:

  • отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
  • неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранения и утилизации;
  • недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ.

В Минздраве подчеркивают - если заведения не имеют четкого плана консультирование населения ("маршрутов" пациента), оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки, госпитализации и уходу за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19, необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается.

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Предыстория: По состоянию на 27 апреля всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.

Украинская правда
Темы: Минздрав медицина коронавирус эпидемия


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