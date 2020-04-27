МОЗ отримало вже понад 500 тисяч вітчизняних тестів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Міністерство охорони здоров’я отримало понад півмільйона тестів вітчизняного виробництва.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Міністерство охорони здоров’я вже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва, а сьогодні буде відвантажено ще 200 тисяч таких тестів".

Деталі: Президент запевняє, що за якістю та точністю тести відповідають світовим стандартам.

Зеленський назвав ціллю робити не менше ніж 10 тис. ПЛР-тестів на добу

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: Станом на 27 квітня загалом в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.