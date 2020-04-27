Минздрав получил уже более 500 тысяч отечественных тестов – Зеленский
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Понедельник, 27 апреля 2020, 18:39
Президент Владимир Зеленский отметил, что Министерство здравоохранения получило более полумиллиона тестов отечественного производства.
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь Зеленского: "Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства, а сегодня будет отгружено еще 200 тысяч таких тестов".
Детали: Президент уверяет, что по качеству и точности тесты соответствуют мировым стандартам.
Зеленский назвал целью – делать не менее 10 тыс. ПЦР-тестов в сутки
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Предыстория: По состоянию на 27 апреля всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.
Украинская правда
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