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Минздрав получил уже более 500 тысяч отечественных тестов – Зеленский

Понедельник, 27 апреля 2020, 18:39
Минздрав получил уже более 500 тысяч отечественных тестов – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что Министерство здравоохранения получило более полумиллиона тестов отечественного производства.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства, а сегодня будет отгружено еще 200 тысяч таких тестов".

Детали: Президент уверяет, что по качеству и точности тесты соответствуют мировым стандартам.

Зеленский назвал целью – делать не менее 10 тыс. ПЦР-тестов в сутки

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Предыстория: По состоянию на 27 апреля всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.

Украинская правда
Темы: МинздравЗеленскийкоронавирус
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