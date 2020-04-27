Дитину, яку шукали пів тисячі силовиків і волонтерів, знайшли мертвою

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Понеділок, 27 квітня 2020, 19:09
Пошукову операцію проводили із залученням водолазів та сил авіації.

Дівчинку, яку майже добу розшукували на Харківщині, знайшли мертвою.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "За попередніми даними, дитина померла від переохолодження. Її тіло пошуковці виявили на краю поля за 8 кілометрів від села Соснівка Золочівського району".

Деталі: Дівчинка зникла напередодні. На її пошуки були залучені близько пів тисячі людей. У пошукових заходах брали участь працівники територіальних відділів поліції, військовослужбовці Нацгвардії України, співробітники ДСНС, курсанти ХНУВС та НАНГУ, волонтери, представники місцевої влади, громадськість.

За даними "Укрінформу", дзвінок про зникнення дівчинки надійшов по лінії "102" 26 квітня близько 19 години вечора. За словами рідних, вона гуляла разом із двоюрідним братом-однолітком: хлопчик їздив на велосипеді, дівчинка бігала, та додому одна дитина не повернулася. Відомо, що дівчинка мешкала з батьками в Харкові, але раніше в селі проводила літо.

Теми: Харківська область поліція


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