Найдена мертвой девочка, которую искали полтысячи силовиков и волонтеров

Девочку, которую почти сутки разыскивали в Харьковской области, нашли мертвой.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Ее тело исследователи обнаружили на краю поля в 8 километрах от села Сосновка Золочевского района".

Детали: Девочка исчезла накануне. На ее поиски были привлечены около полутысячи человек. В поисковых мероприятиях принимали участие работники территориальных отделов полиции, военнослужащие Нацгвардии Украины, сотрудники ГСЧС, курсанты ХНУВД и НАНГУ, волонтеры, представители местной власти, общественность.

По данным "Укринформа", звонок об исчезновении девочки поступил по линии "102" 26 апреля около 19 часов вечера. По словам родных, она гуляла вместе с двоюродным братом-сверстником: мальчик ездил на велосипеде, девочка бегала, и домой один ребенок не вернулся. Известно, что девочка жила с родителями в Харькове, но раньше в селе проводила лето.