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Найдена мертвой девочка, которую искали полтысячи силовиков и волонтеров

Понедельник, 27 апреля 2020, 19:09
Поисковую операцию проводили с привлечением водолазов и сил авиации.

Девочку, которую почти сутки разыскивали в Харьковской области, нашли мертвой.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Ее тело исследователи обнаружили на краю поля в 8 километрах от села Сосновка Золочевского района".

Детали: Девочка исчезла накануне. На ее поиски были привлечены около полутысячи человек. В поисковых мероприятиях принимали участие работники территориальных отделов полиции, военнослужащие Нацгвардии Украины, сотрудники ГСЧС, курсанты ХНУВД и НАНГУ, волонтеры, представители местной власти, общественность.

По данным "Укринформа", звонок об исчезновении девочки поступил по линии "102" 26 апреля около 19 часов вечера. По словам родных, она гуляла вместе с двоюродным братом-сверстником: мальчик ездил на велосипеде, девочка бегала, и домой один ребенок не вернулся. Известно, что девочка жила с родителями в Харькове, но раньше в селе проводила лето.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковская областьполиция
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