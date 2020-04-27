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Коронавірус в Італії: найменша кількість нових випадків з 10 березня

Понеділок, 27 квітня 2020, 19:40

В Італії за останню добу зменшилася кількість нових випадків зараження коронавірусом, також зменшується число пацієнтів в реанімації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Управління цивільного захисту Італії.

За 24 години зафіксовано 1730 нових випадків, тоді як днем раніше було 2244.Це найменший показник нових випадків з 10 березня.

З початку епідемії коронавірусу щонайменше 199 414 людей заразилися вірусом Sars-CoV-2.

У неділю влада Італії повідомляла про різке падіння летальних випадків від коронавірусу - 260 смертей, найнижча кількість з 14 березня.

Кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватись і складає 1956  осіб - на 53 менше, ніж вчора. 1696 людей вилікувались від коронавірусу за останню добу, загалом з початку епідемії хворобу подолали 66 624 осіб.

На даний момент позитивний результат тесту в Італії мають 105 847 осіб. Кількість збільшується до 199 414 - як уже згадувалося вище, якщо в підрахунку є також померлі та ті, хто вилікувався.

Нагадаємо, Італія оголосила про перехід до другої фази пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірус
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