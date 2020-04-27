Коронавирус в Италии: наименьшее количество новых случаев с 10 марта

1334 просмотра
Понедельник, 27 апреля 2020, 19:40

В Италии за последние сутки уменьшилось количество новых случаев заражения коронавирусом, также уменьшается число пациентов в реанимации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За 24 часа зафиксировано 1730 новых случаев, тогда как днем ​​ранее было 2244. Это наименьший показатель новых случаев с 10 марта.

С начала эпидемии коронавируса не менее 199 414 человек заразились вирусом Sars-CoV-2.

Также сообщается о 333 погибших среди инфицированных (вчера было 260). Общее количество умерших возросло до 26977 человек.

В воскресенье власти Италии сообщали о резком падении летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, наименьшее количество с 14 марта.

Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1956 человек - на 53 меньше, чем вчера. 1696 человек вылечились от коронавируса за последние сутки, всего с начала эпидемии болезнь преодолели 66 624 человек.

На данный момент положительный результат теста в Италии имеют 105 847 человек. Количество увеличивается до 199 414 - как уже упоминалось выше, если в подсчете также умершие и те, кто вылечился.

Напомним, Италия объявила о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Темы: Италия коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Италия ослабляет карантин: какие изменения будут действовать по всей стране 27 апреля 2020, 10:14
Пандемия коронавируса: миллион диагностированных случаев за 12 дней 27 апреля 2020, 05:12
В Италии от коронавируса за сутки умерли 260 человек, меньше всего за полтора месяца 26 апреля 2020, 21:40
Все новости
Главные новости
Кабмин сможет возвращаться к жесткому карантину после ослабления
"Эмоции": уволенный заместитель Кличко утверждает, что полицейского не бил
Активисты недовольны финалом расследования убийства Гандзюк: требуют объяснений Зеленского
В Финляндии могут отказаться от украинских работников из-за противоречивых заявлений Киева
Все новости
Фотопроект

Момент, когда становишься матерью: 15 невероятных фото родов

афиша

Стартует первый онлайн-фестиваль кино

Поиск по сайту
Архив
Весь архів