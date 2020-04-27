Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині заявили, що збитки туристичної галузі вже склали 24 млрд євро

Понеділок, 27 квітня 2020, 20:29

Коронавірусна криза обійшлася німецькій туристичній індустрії в березні і квітні в 24 мільярди євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава асоціації туристичних туроператорів Німеччини Рейнхард Мейєр в інтерв'ю RND.

За його словами, терміново необхідна державна підтримка малого бізнесу у сфері туризму. "Тільки на Великдень ми не дорахувалися 70 мільйонів ночівель", - сказав він.

Мейєр сказав, що очікує поступового повернення до нормального життя, в першу чергу для довгострокових туристів і тих, хто приїжджає в будинки відпочинку.

За його словами, одноденний туризм буде можливий не пізніше кінця літа. Тоді будуть потрібні суворі правила, щоб не допустити переповненості німецьких пляжів.

Мейєр каже, що якщо люди не будуть слідувати правилам, це може поставити під загрозу всю галузь.

Станом на 27 квітня, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Німеччині перевищила 155 тисяч, загальна кількість смертельних випадків зросла до 5750.

Нагадаємо, за планом поступового виходу з карантину, погодженого канцлеркою Німеччини та прем’єрами федеральних земель, більшість обмежень діятиме до 3 травня. Магазинам з торговою площею до 800 квадратних метрів дозволили відкритися з 20 квітня. Великі заходи будуть заборонені до 31 серпня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

Усі новини...
Німеччина
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
Німеччина схвалила закупівлю боєприпасів для України
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Останні новини
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
Усі новини...
Реклама: