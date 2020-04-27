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В Германии заявили, что убытки туристической отрасли уже составили 24 млрд евро

Понедельник, 27 апреля 2020, 20:29

Коронавирусный кризис обошелся немецкой туристической индустрии в марте и апреле в 24 миллиарда евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава ассоциации туристических туроператоров Германии Рейнхард Мейер в интервью RND.

По его словам, срочно необходима государственная поддержка малого бизнеса в сфере туризма. "Только на Пасху мы не досчитались 70 миллионов ночевок", - сказал он.

Мейер сказал, что ожидает постепенного возвращения к нормальной жизни, в первую очередь для долгосрочных туристов и тех, кто приезжает в дома отдыха.

По его словам, однодневный туризм возможен не позднее конца лета. Тогда потребуются строгие правила, чтобы не допустить переполненности немецких пляжей. Мейер говорит, что если люди не будут следовать правилам, это может поставить под угрозу всю отрасль.

По состоянию на 27 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавируса в Германии превысило 155 000, общее количество смертельных случаев возросло до 5750.

Напомним, по плану постепенного выхода из карантина, согласованного канцлером Германии и премьерами федеральных земель, большинство ограничений будет действовать до 3 мая. Магазинам с торговой площадью до 800 квадратных метров позволили открыться 20 апреля. Крупные мероприятия будут запрещены до 31 августа.

Темы: Германиякоронавирус
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