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У гуртожитку під Києвом зафіксували спалах коронавірусу

Понеділок, 27 квітня 2020, 20:33
У гуртожитку під Києвом зафіксували спалах коронавірусу

Черговий випадок масового захворювання на коронавірус зафіксували у гуртожитку селища Петропавлівська Борщагівка.

Джерело: т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, якого цитує пресслужба КОДА

Деталі: У відомстві зазначили, що це 20-ти поверхова споруда, що належить приватному Вищому навчальному закладу. За попередніми оцінками, наразі там знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. Захворіли шестеро з них та комендант гуртожитку.

Осередок виявили випадково. У ніч на п’ятницю 22-річному хлопцю стало зле, і він знепритомнів. Ніяких симптомів коронавірусу не мав. Проте, у лікарні йому зробили ПЛР-тест і за добу дізналися про позитивний результат. В неділю почали тестувати контактних осіб. На сьогодні протестували 20 людей, а ввечері надійшло ще 50 зразків. Тестування триває.

Пряма мова Володіна: "Завдяки вчасному втручанню, ситуацію у гуртожитку тримаємо на контролі. Вживаємо всіх необхідних заходів".

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Передісторія: Станом на 27 квітня загалом в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусепідемія
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