В общежитии под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса

Очередной случай массового заболевания коронавирусом зафиксировали в общежитии поселка Петропавловская Борщаговка.

Источник: и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, которого цитирует пресс-служба КОДА

Детали: В ведомстве сообщают, что это 20-ти этажное здание, принадлежащее частному Высшему учебному заведению.

По предварительным оценкам, в настоящее время там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Заболели шестеро из них и комендант общежития.

Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо, и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. Однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате. В воскресенье начали тестировать контактных лиц. На сегодня протестовали 20 человек, а вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается.

Прямая речь Володина: "Благодаря своевременному вмешательству, ситуацию в общежитии держим на контроле. Принимаем все необходимые меры".

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Предыстория: По состоянию на 27 апреля всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.