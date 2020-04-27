Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У світі понад 3 млн людей захворіли на COVID-19

Понеділок, 27 квітня 2020, 20:47
У світі понад 3 млн людей захворіли на COVID-19

Понад три мільйони людей з усього світу захворіли на COVID-19, з них понад 209 тисяч померли.

ДжерелоWorldometers

Деталі: Станом на 20:45 27 квітня у світі нарахували 3 029 746 випадків захворювання на коронавірус, із них 900 334 осіб одужали. Проте 209 244 померли від ускладнень, спричинених хворобою. 

Майже третина – понад 995 тисяч – захворіли лише у США.

Із них понад 56 тисяч померли та 112 тисяч вилікувалися.

На другому місці кількість заражених в Іспанії – майже 230 тисяч. Померлих та тих, які вилікувалися, 23,5 тисяч та 120 тисяч відповідно.

У трійці Італія – майже 200 тисяч хворих та 23,5 тисяч смертей. Побороли коронавірус в Італії понад 66 тисяч людей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: світкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

Усі новини...
світ
Український підліток піднявся на вершину міжнародного рейтингу картингістів
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
Латиноамериканські країни не захотіли бачити Зеленського на саміті з ЄС – ЗМІ
Останні новини
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
Усі новини...
Реклама: