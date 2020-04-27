У світі понад 3 млн людей захворіли на COVID-19

Понад три мільйони людей з усього світу захворіли на COVID-19, з них понад 209 тисяч померли.

Джерело: Worldometers

Деталі: Станом на 20:45 27 квітня у світі нарахували 3 029 746 випадків захворювання на коронавірус, із них 900 334 осіб одужали. Проте 209 244 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Майже третина – понад 995 тисяч – захворіли лише у США.

Із них понад 56 тисяч померли та 112 тисяч вилікувалися.

На другому місці кількість заражених в Іспанії – майже 230 тисяч. Померлих та тих, які вилікувалися, 23,5 тисяч та 120 тисяч відповідно.

У трійці Італія – майже 200 тисяч хворих та 23,5 тисяч смертей. Побороли коронавірус в Італії понад 66 тисяч людей.

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