В мире более 3 млн человек заболели COVID-19

Более трех миллионов людей со всего мира заболели COVID-19, из них более 209 000 умерли.

Источник: Worldometers

Детали: На 20:45 27 апреля в мире насчитали 3 029 746 случаев заболевания коронавирусом, из них 900 334 человека выздоровели. Однако 209 244 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Почти треть - более 995 000 - заболели только в США.

Из них более 56 000 умерли и 112 тысяч вылечились.

На втором месте количество зараженных в Испании - почти 230 000. Умерших и излечившихся 23,5 тысяч и 120 000 соответственно.

В тройке Италия - почти 200 тысяч больных 23,5 тысяч смертей. Побороли коронавирус в Италии более 66 000 человек.

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