ФСБ викрала українського прикордонника біля Криму – СБУ
Понеділок, 27 квітня 2020, 21:37
Оперативники СБУ повідомляють про факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ РФ на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Представники російських спецслужб, використовуючи насилля і тортури, намагалися змусити українця зізнатися у нібито навмисному перетині адмінмежі з півостровом.
Також ФСБ намагалася завербувати українця для одержання інформація щодо організації бойових чергувань підрозділами прикордонників.
Після "вибиття" та "відеофіксації" зізнань у начебто перетині кордону представники РФ доправили українського військовослужбовця до контрольного пункту "Каланчак".
Українська правда