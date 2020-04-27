ФСБ викрала українського прикордонника біля Криму – СБУ

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Понеділок, 27 квітня 2020, 21:37

Оперативники СБУ повідомляють про факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ РФ на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Представники російських спецслужб, використовуючи насилля і тортури, намагалися змусити українця зізнатися у нібито навмисному перетині адмінмежі з півостровом.

Також ФСБ намагалася завербувати українця для одержання інформація щодо організації бойових чергувань підрозділами прикордонників.

Після "вибиття" та "відеофіксації" зізнань у начебто перетині кордону представники РФ доправили українського військовослужбовця до контрольного пункту "Каланчак".

Українська правда
Теми: Прикордонна служба Крим СБУ ФСБ


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