Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ похитила украинского пограничника возле Крыма – СБУ

Понедельник, 27 апреля 2020, 21:37
ФСБ похитила украинского пограничника возле Крыма – СБУ

Оперативники СБУ сообщают о факте незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом.

Также ФСБ пыталась завербовать украинца для получения информация по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы.

После "выбивания" и "видеофиксации" признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак".

Темы: Пограничная службаКрымСБУФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Пограничная служба
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Звездные войны отдыхают: пограничники показали, как в грозу встречали "Шахеды"
Враг в июне втрое усилил обстрелы северных границ Украины
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: