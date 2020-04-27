ФСБ похитила украинского пограничника возле Крыма – СБУ
Понедельник, 27 апреля 2020, 21:37
Оперативники СБУ сообщают о факте незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом.
Также ФСБ пыталась завербовать украинца для получения информация по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы.
После "выбивания" и "видеофиксации" признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак".