ФСБ похитила украинского пограничника возле Крыма – СБУ

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Понедельник, 27 апреля 2020, 21:37

Оперативники СБУ сообщают о факте незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом.

Также ФСБ пыталась завербовать украинца для получения информация по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы.

После "выбивания" и "видеофиксации" признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак".

Темы: Пограничная служба Крым СБУ ФСБ


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