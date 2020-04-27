У Британії найменша кількість померлих від коронавірусу за місяць

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Понеділок, 27 квітня 2020, 21:48

У лікарнях Великої Британії за останню добу померли 360 осіб з коронавірусом, в результаті чого загальна кількість летальних випадків досягла 21 092.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Метт Хенкок, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Сьогоднішні дані є найнижчим щоденним числом смертей за останні чотири тижні, хоча затримки з доставкою даних у вихідні дні можуть спотворити підсумки понеділка.

У неділю повідомлялася про 413 померлих, а в суботу – 813. Максимум смертності зафіксували 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.

Хенкок назвав лише дані щодо померлих, решту статистики має оприлюднити Департамент охорони здоров’я та соціального захисту Британії. Зазвичай він публікує інформацію близько 18:00 за Києвом, але станом на 20:50 її досі немає.

У Twitter-акаунті департаменту кілька годин тому з’явилося повідомлення про затримку із публікацією даних.

Нагадаємо,  22 квітня Хенкок підтвердив, що країна досягла піку епідемії коронавірусу

Теми: Велика Британія коронавірус епідемія


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