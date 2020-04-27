В Британии наименьшее количество умерших от коронавируса за месяц

В больницах Великобритании за последние сутки умерли 360 человек с коронавирусом, в результате чего общее количество летальных случаев достигло 21 092.

Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сегодняшние данные являются самым низким ежедневным числом смертей за последние четыре недели, хотя задержки с доставкой данных в выходные дни могут исказить итоги понедельника.

В воскресенье сообщалась о 413 умерших, а в субботу – 813. Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

Хэнкок назвал лишь данные по умершим, остальную статистику должен обнародовать Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании. Обычно он публикует информацию около 18:00 по Киеву, но по состоянию на 20:50 ее до сих пор нет.

В Twitter-аккаунте департамента несколько часов назад появилось сообщение о задержании с публикацией данных.

Напомним, 22 апреля Хэнкок подтвердил, что страна достигла пика эпидемии коронавируса