Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну йдуть грози та тепло до +24°

Понеділок, 27 квітня 2020, 22:43
В Україну йдуть грози та тепло до +24°

У вівторок, 28 квітня, вночі в Україні можливі заморозки на поверхні ґрунту, вдень від 8 до 22° тепла.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 28 квітня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північних, північно-східних областях та в Карпатах на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла, у західних та Одеській областях до 22°, на високогір'ї Карпат 8-13°.

У Києві 28 квітня без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 16-18° тепла. У Київській області також сухо, вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла.

29 квітня в Україні без опадів, лише вдень у західних областях невеликі, на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі, місцями грози. Пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°, на сході та півдні 15-20°.

30 квітня у західних, вдень і в північних, місцями центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°, на заході країни 15-20°.

У Києві і Київській області 29 квітня без опадів, вдень 30 квітня можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°.

1 травня вночі в Україні, крім південного сходу, невеликий дощ, вдень у західних областях помірний, у південних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

2 травня вночі в західних областях, вдень на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози. Температура вночі 5-11° тепла, вдень 16-22°, у східній частині до 25°, 2 травня у західних та північних областях 13-19°.

 

У Києві і Київській області 1 травня вночі невеликий дощ, вдень без опадів; температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°.

2 травня вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза; температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
Усі новини...
Реклама: