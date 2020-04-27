В Украину идут грозы и тепло до + 24 °

Во вторник, 28 апреля, ночью в Украине возможны заморозки на поверхности почвы, днем ​​от 8 до 22° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 28 апреля в Украине переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в северных, северо-восточных областях и в Карпатах на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​14-19° тепла, в западных и Одесской областях до 22°, на высокогорье Карпат 8-13°.

В Киеве 28 апреля без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем ​​16-18° тепла. В Киевской области также сухо, ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла.

29 апреля в Украине без осадков, лишь днем ​​в западных областях небольшие, на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди, местами грозы. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​18-23°, на востоке и юге 15-20°.

30 апреля в западных, днем ​​и в северных, местами центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​18-23°, на западе страны 15-20°.

В Киеве и Киевской области 29 апреля без осадков, днем ​​30 апреля возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​18-23°.

1 мая ночью в Украине, кроме юго-востока, небольшой дождь, днем ​​в западных областях умеренный, в южных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

2 мая ночью в западных областях, днем ​​на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 5-11° тепла, днем ​​16-22°, в восточной части до 25°, 2 мая в западных и северных областях 13-19°.

В Киеве и Киевской области 1 мая ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков; температура ночью 5-10° тепла, днем ​​16-21°.

2 мая ночью без осадков, днем ​​умеренный кратковременный дождь, гроза; температура ночью 5-10° тепла, днем ​​13-18°.