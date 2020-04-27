В Украину идут грозы и тепло до + 24 °
Во вторник, 28 апреля, ночью в Украине возможны заморозки на поверхности почвы, днем от 8 до 22° тепла.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: 28 апреля в Украине переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в северных, северо-восточных областях и в Карпатах на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла, в западных и Одесской областях до 22°, на высокогорье Карпат 8-13°.
В Киеве 28 апреля без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 16-18° тепла. В Киевской области также сухо, ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла.
29 апреля в Украине без осадков, лишь днем в западных областях небольшие, на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди, местами грозы. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, на востоке и юге 15-20°.
30 апреля в западных, днем и в северных, местами центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, на западе страны 15-20°.
В Киеве и Киевской области 29 апреля без осадков, днем 30 апреля возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°.
1 мая ночью в Украине, кроме юго-востока, небольшой дождь, днем в западных областях умеренный, в южных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
2 мая ночью в западных областях, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 5-11° тепла, днем 16-22°, в восточной части до 25°, 2 мая в западных и северных областях 13-19°.
В Киеве и Киевской области 1 мая ночью небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.
2 мая ночью без осадков, днем умеренный кратковременный дождь, гроза; температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.