Глава ВООЗ запевняє, що пандемія завершиться нескоро
Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна зростанням числа інфікованих коронавірусом COVID-19 в Африці, Східній Європі, Латинській Америці та деяких країнах Азії.
Джерело: генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Гебреєсус, якого цитує DW
Пряма мова: "Пандемія далека від завершення.
ВООЗ занепокоєна зростанням кількості хворих на COVID-19 у Африці, Східній Європі, Латинській Америці та деяких країнах Азії. Нам доведеться пройти довгий шлях і зробити велику роботу".
Деталі: Він висловив глибоке занепокоєння наслідками порушення нормального медичного обслуговування, передусім для дітей.
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