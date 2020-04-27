Глава ВООЗ запевняє, що пандемія завершиться нескоро

Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна зростанням числа інфікованих коронавірусом COVID-19 в Африці, Східній Європі, Латинській Америці та деяких країнах Азії.

Джерело: генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Гебреєсус, якого цитує DW

Пряма мова: "Пандемія далека від завершення.

ВООЗ занепокоєна зростанням кількості хворих на COVID-19 у Африці, Східній Європі, Латинській Америці та деяких країнах Азії. Нам доведеться пройти довгий шлях і зробити велику роботу".

Деталі: Він висловив глибоке занепокоєння наслідками порушення нормального медичного обслуговування, передусім для дітей.

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